Семена подсолнечника не повышают риск развития аппендицита. Потребление семечек может привести только к стиранию зубной эмали. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявили врачи.
– Когда [ученые] оценили около двух тысяч пациентов с аппендицитом и посмотрели, что у тех находится внутри аппендикса и кишечника, то непереваренные продукты, в том числе остатки овощей и шелуху, обнаружили только у восьми человек, – обратил внимание врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
И если утверждение о том, что семечки приводят к развитию аппендицита, оказалось мифом, то вред семян подсолнечника для зубов врачи подтвердили.
– Для того чтобы ваши зубы были испорчены семечками, нужно есть их с утра до вечера. Тогда эмаль пострадает, потому что шкурки у семечек довольно плотные. А если вы съедите горсть семян, вреда для зубов не будет, – сказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Но тем не менее к стиранию эмали бесконечное лузганье привести может. Кроме того, во время употребления семечек на языке образуются воспаления под названием типун, – дополнила слова своего коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
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