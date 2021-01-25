Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал о том, можно ли вакцинироваться людям с онкозаболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото из архива БЕЛТА
По словам специалиста, вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем.
К слову, ранее сообщалось, что препарат "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, это следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".
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Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями
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