Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями

Фото из архива

БЕЛТА

По словам специалиста, вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем.К слову, ранее сообщалось, что препарат "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о его влиянии пока недостаточно, это следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".