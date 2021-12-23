Врач рассказал о тревожном симптоме, который может возникать после физической нагрузки

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин рассказал, почему после физической нагрузки могут желтеть белки глаз.
– Это нередкая проблема. Существует такое заболевание, как синдром Жильбера, который связан с нарушением метаболизма билирубина. Это вещество образуется при распаде гемоглобина, когда старые клетки крови разрушаются. Билирубин в норме должен выводиться печенью, но если есть эта аномалия, то вещество не устраняется, начинает резко расти его уровень в крови. Это приводит к тому, что у человека на следующий день после интенсивных физических нагрузок становится темной моча, желтеют язык и склеры глаз. Если была очень тяжелая нагрузка, то пациент может весь пожелтеть за ночь, – предупредил врач.
Вместе с тем Сергей Агапкин отметил, что неприятный симптом проходит в течение недели.
– Ускоряется выведение билирубина в том случае, если человек бывает на солнце либо ходит в солярий. При этом к выбору физических нагрузок нужно подходить очень аккуратно. Таким людям рекомендуют нагрузки низкой интенсивности, например, вместо быстрого бега – ходьбу более продолжительную, но менее интенсивную, а вместо работы с какими-то большими весами – занятия с легкими гантелями, – обратил внимание врач.
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