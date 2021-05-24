Избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции можно в том случае, если начать принимать таблетки аспирина. Однако самостоятельно принимать решение об использовании препарата в подобных целях нельзя – следует обратиться за помощью к специалисту. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
По словам специалиста, аспирин на коронавирус не действует, но лекарственный препарат способствует более легкому течению заболевания.
– Было доказано, что пациенты, которые принимали дозы аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, имели лучший эффект от лечения COVID-19. Дело в том, что вирус приводит к повышенному тромбообразованию, аспирин же этому процессу препятствует и тем самым предотвращает развитие инсультов, инфарктов и тромбоэмболии, – обратил внимание Алексей Деконский.
Врач отметил, что самостоятельно принимать решение о приеме того или иного препарата, разжижающего кровь, в том числе аспирина и других аналогичных препаратов, нельзя. Таблетки могут привести как к положительному, так и к отрицательному эффекту.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал о роли аспирина в профилактике тяжелого течения коронавируса
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