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  2. Врач рассказал о пользе скандинавской ходьбы для пациентов с сахарным диабетом

Врач рассказал о пользе скандинавской ходьбы для пациентов с сахарным диабетом

Скандинавская ходьба помогает сбросить лишний вес, развивает выносливость и укрепляет весь организм в целом. К тому же подобные тренировки считаются одними из наиболее оптимальных видов спорта для больных сахарным диабетом 2-го типа, поскольку благодаря им снижается уровень глюкозы в крови. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


– Многочисленные клинические исследования показывают, что пациенты с сахарным диабетом 2-го типа даже при занятиях не очень высокой интенсивности, в том числе неспешной ходьбе, получают немалую пользу для здоровья. Очень многие диабетические организации в разных странах рекомендуют именно скандинавскую ходьбу как способ физической активности для пациентов с такой проблемой, – обратил внимание врач.

Сергей Агапкин посоветовал выполнять тренировку двумя способами: сперва волоча палки, а после опираясь на них.

Отмечается, что при ходьбе важно правильно дышать – вдох носом и выдох через рот.

– Мышечные волокна в нижних конечностях более приспособлены эволюционно на потребление жиров, а в мышцах группы корпуса – на потребление глюкозы. Поэтому когда в обычную ходьбу человек начинает включать руки и спину, это приводит к тому, что уровень глюкозы в крови начинает снижаться, – объяснил медик.

Фото: pixabay.com
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