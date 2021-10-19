Врач рассказал о пользе орехов и норме их потребления

фото

pixabay.com

Важно! Любые орехи не рекомендуется употреблять более 50 граммов в сутки. Также специалисты не советуют есть орехи на ночь перед сном.

Миндаль

Грецкий орех

Фисташки

Кешью

Рецепт от eda.sb.by

• Очищенный миндаль – 200 г

• Сахар – 150 г

• Лимонный сок – 1 чайная ложка

• Сливочное масло – 20 г

• Какао по вкусу

• Белый шоколад – 300 г



Орехи богаты незаменимыми жирными кислотами, которые помогают сердечно-сосудистой системе находиться в тонусе и работать в нормальном режиме. Орехи содержат витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), Е и РР, а также важные для организма человека минеральные вещества: кальций, магний, селен, медь, фосфор и натрий. Клетчатка и пищевые волокна оказывают положительное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта.В этом орехе содержатся все витамины группы В и витамин Е, а также кальций и магний. Благодаря своему составу миндаль благоприятно влияет на кровеносную систему и сосуды. Он поможет предотвратить ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Это происходит за счет снижения уровня глюкозы в крови и контроля артериального давления.Также миндаль способствует восстановлению микрофлоры кишечника и улучшению работы желудочно-кишечного тракта.В этом орехе больше всего кислот омега-3, а также антиоксидантов.Форма грецкого ореха напоминает человеческий мозг неспроста, ведь этот продукт улучшает когнитивные способности, память, концентрацию внимания, поднимает настроение и эмоциональный фон.Как и все орехи, грецкий отлично справляется с поддержанием работы сердечно-сосудистой системы.В них много кислот омега-3, витаминов группы В, фосфора и антиоксидантов. За счет наличия аминокислот фисташки рекомендованы при физических нагрузках. Антиоксиданты помогают предупреждать злокачественные опухоли, а также улучшают зрение. Для худеющих людей фисташки – лучшие орехи, ведь они не только очень полезны, но еще и менее калорийны, чем все остальные.Кешью также имеет в своем составе витамины группы В, но особенно ценно в нем наличие витаминов К, Е, а также железа и цинка. Орех применяется для профилактики железодефицитной анемии. Кешью также поддерживает работу опорно-двигательной системы.– подытожил эксперт Николай Дубинин.1. Миндаль немного обжарить на сухой сковороде, чтобы только появились золотистые пятнышки. Остудить.2. Сахар всыпать в сковороду с толстым дном, добавить лимонный сок – сахар должен полностью раствориться и превратиться в карамель. Следить, чтобы она не потемнела слишком сильно: карамель должна быть цвета светлого меда. Выключить огонь, добавить орехи и быстро перемешать, чтобы миндаль был хорошо покрыт карамелью, выложить на пергамент, разровнять, дать остыть.3. Когда миндаль остынет, выбрать 30–34 штуки самых красивых орехов, отложить в сторону, остальные орехи смолоть в кофемолке в муку.4. Шоколад растопить со сливочным маслом на водяной бане, понемногу добавлять молотые орехи и перемешивать – должна получиться пластичная масса. Если получилась не слишком густая, то можно поставить ее в холодильник минут на 30.5. Из орехово-шоколадной массы сформовать небольшой шарик, в серединку вложить миндаль, слепить овальную конфету.6. Какао просеять на ровную поверхность, конфеты хорошо обвалять в какао со всех сторон, уложить на пергамент, убрать в холодильник примерно на 1 час, чтобы они хорошо затвердели.