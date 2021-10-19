Врач рассказал о пользе орехов и норме их потребления

Орехи богаты незаменимыми жирными кислотами, которые помогают сердечно-сосудистой системе находиться в тонусе и работать в нормальном режиме. Орехи содержат витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), Е и РР, а также важные для организма человека минеральные вещества: кальций, магний, селен, медь, фосфор и натрий. Клетчатка и пищевые волокна оказывают положительное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта.
Важно! Любые орехи не рекомендуется употреблять более 50 граммов в сутки. Также специалисты не советуют есть орехи на ночь перед сном.
МиндальВ этом орехе содержатся все витамины группы В и витамин Е, а также кальций и магний. Благодаря своему составу миндаль благоприятно влияет на кровеносную систему и сосуды. Он поможет предотвратить ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Это происходит за счет снижения уровня глюкозы в крови и контроля артериального давления.
Также миндаль способствует восстановлению микрофлоры кишечника и улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Грецкий орехВ этом орехе больше всего кислот омега-3, а также антиоксидантов.
Форма грецкого ореха напоминает человеческий мозг неспроста, ведь этот продукт улучшает когнитивные способности, память, концентрацию внимания, поднимает настроение и эмоциональный фон.
Как и все орехи, грецкий отлично справляется с поддержанием работы сердечно-сосудистой системы.
ФисташкиВ них много кислот омега-3, витаминов группы В, фосфора и антиоксидантов. За счет наличия аминокислот фисташки рекомендованы при физических нагрузках. Антиоксиданты помогают предупреждать злокачественные опухоли, а также улучшают зрение. Для худеющих людей фисташки – лучшие орехи, ведь они не только очень полезны, но еще и менее калорийны, чем все остальные.
КешьюКешью также имеет в своем составе витамины группы В, но особенно ценно в нем наличие витаминов К, Е, а также железа и цинка. Орех применяется для профилактики железодефицитной анемии. Кешью также поддерживает работу опорно-двигательной системы.
"Самый полезный орех выделить трудно, поскольку для каждого человека будет предпочтительнее свой орех, исходя из его набора полезных свойств", – подытожил эксперт Николай Дубинин.
Рецепт от eda.sb.by
Миндальные конфеты
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• Очищенный миндаль – 200 г
• Сахар – 150 г
• Лимонный сок – 1 чайная ложка
• Сливочное масло – 20 г
• Какао по вкусу
• Белый шоколад – 300 г
2. Сахар всыпать в сковороду с толстым дном, добавить лимонный сок – сахар должен полностью раствориться и превратиться в карамель. Следить, чтобы она не потемнела слишком сильно: карамель должна быть цвета светлого меда. Выключить огонь, добавить орехи и быстро перемешать, чтобы миндаль был хорошо покрыт карамелью, выложить на пергамент, разровнять, дать остыть.
3. Когда миндаль остынет, выбрать 30–34 штуки самых красивых орехов, отложить в сторону, остальные орехи смолоть в кофемолке в муку.
4. Шоколад растопить со сливочным маслом на водяной бане, понемногу добавлять молотые орехи и перемешивать – должна получиться пластичная масса. Если получилась не слишком густая, то можно поставить ее в холодильник минут на 30.
5. Из орехово-шоколадной массы сформовать небольшой шарик, в серединку вложить миндаль, слепить овальную конфету.
6. Какао просеять на ровную поверхность, конфеты хорошо обвалять в какао со всех сторон, уложить на пергамент, убрать в холодильник примерно на 1 час, чтобы они хорошо затвердели.
Приятного аппетита!