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Врач рассказал о пользе орехов и норме их потребления

Орехи – продукт высококалорийный, содержащий огромное количество питательных веществ, витаминов и минералов. Те, кто по разным причинам отказался от мяса, могут получить достаточно белка из орехов. Подробно о пользе этого продукта и о том, сколько можно его съедать без вреда для организма, рассказал эксперт по гигиене питания  Николай Дубинин

фото pixabay.com

Орехи богаты незаменимыми жирными кислотами, которые помогают сердечно-сосудистой системе находиться в тонусе и работать в нормальном режиме. Орехи содержат витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), Е и РР, а также важные для организма человека минеральные вещества: кальций, магний, селен, медь, фосфор и натрий. Клетчатка и пищевые волокна оказывают положительное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта.

Важно! Любые орехи не рекомендуется употреблять более 50 граммов в сутки. Также специалисты не советуют есть орехи на ночь перед сном.

Миндаль

В этом орехе содержатся все витамины группы В и витамин Е, а также кальций и магний. Благодаря своему составу миндаль благоприятно влияет на кровеносную систему и сосуды. Он поможет предотвратить ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Это происходит за счет снижения уровня глюкозы в крови и контроля артериального давления. 
Также миндаль способствует восстановлению микрофлоры кишечника и улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

Грецкий орех

В этом орехе больше всего кислот омега-3, а также антиоксидантов. 
Форма грецкого ореха напоминает человеческий мозг неспроста, ведь этот продукт улучшает когнитивные способности, память, концентрацию внимания, поднимает настроение и эмоциональный фон.
Как и все орехи, грецкий отлично справляется с поддержанием работы сердечно-сосудистой системы.

Фисташки

В них много кислот омега-3, витаминов группы В, фосфора и антиоксидантов. За счет наличия аминокислот фисташки рекомендованы при физических нагрузках. Антиоксиданты помогают предупреждать злокачественные опухоли, а также улучшают зрение. Для худеющих людей фисташки – лучшие орехи, ведь они не только очень полезны, но еще и менее калорийны, чем все остальные.

Кешью

Кешью также имеет в своем составе витамины группы В, но особенно ценно в нем наличие витаминов К, Е, а также железа и цинка. Орех применяется для профилактики железодефицитной анемии. Кешью также поддерживает работу опорно-двигательной системы.

"Самый полезный орех выделить трудно, поскольку для каждого человека будет предпочтительнее свой орех, исходя из его набора полезных свойств", – подытожил эксперт Николай Дубинин.

Рецепт от eda.sb.by

Миндальные конфеты

• Очищенный миндаль – 200 г
 • Сахар – 150 г
 • Лимонный сок – 1 чайная ложка
 • Сливочное масло – 20 г
 • Какао по вкусу
• Белый шоколад – 300 г
1. Миндаль немного обжарить на сухой сковороде, чтобы только появились золотистые пятнышки. Остудить.
2. Сахар всыпать в сковороду с толстым дном, добавить лимонный сок – сахар должен полностью раствориться и превратиться в карамель. Следить, чтобы она не потемнела слишком сильно: карамель должна быть цвета светлого меда. Выключить огонь, добавить орехи и быстро перемешать, чтобы миндаль был хорошо покрыт карамелью, выложить на пергамент, разровнять, дать остыть.
3. Когда миндаль остынет, выбрать 30–34 штуки самых красивых орехов, отложить в сторону, остальные орехи смолоть в кофемолке в муку.
4. Шоколад растопить со сливочным маслом на водяной бане, понемногу добавлять молотые орехи и перемешивать – должна получиться пластичная масса. Если получилась не слишком густая, то можно поставить ее в холодильник минут на 30.
5. Из орехово-шоколадной массы сформовать небольшой шарик, в серединку вложить миндаль, слепить овальную конфету.
6. Какао просеять на ровную поверхность, конфеты хорошо обвалять в какао со всех сторон, уложить на пергамент, убрать в холодильник примерно на 1 час, чтобы они хорошо затвердели.

Приятного аппетита!
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