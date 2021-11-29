Врач рассказал о пользе морской рыбы

По словам специалиста, в этом продукте содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, витамина В12, йода и белка., – добавил врач.Кроме того, Омега-3 замедляет процесс образования морщин.Мясников не рекомендует часто употреблять морскую рыбу беременным: