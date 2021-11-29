Врач рассказал о пользе морской рыбы

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, чем полезна морская рыба.
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По словам специалиста, в этом продукте содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, витамина В12, йода и белка.
– Витамин В12, йод и белки есть и в других продуктах, а вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдете. Они улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Это то, что реально продлевает нашу жизнь, – добавил врач.
Кроме того, Омега-3 замедляет процесс образования морщин.
Мясников не рекомендует часто употреблять морскую рыбу беременным:
– В ней может содержаться ртуть, а это вредно для плода. Стоит есть ее не более двух раз в неделю.