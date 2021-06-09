Для питания детей в возрасте более года рекомендуется использовать молочные продукты, приобретенные в магазинах, поскольку их производят в соответствии с определенными стандартами, сообщил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко.
По словам специалиста, родители могут сами решить, какое молоко давать ребенку: приобретенное в магазине или домашнее. Однако отметил, что продукт, изготовленный на заводе, соответствует определенным стандартам и содержит в своем составе все необходимые для малыша белки и микроэлементы.
Кроме того, уточнил медик, в магазинных молочных продуктах есть достаточное количество олигосахаридов грудного молока и бифидобактерий.
– Эти вещества помогают заселять кишечник ребенка нужными и хорошими бактериями. Также они защищают ЖКТ, препятствуют попаданию инфекций в организм, оберегают малыша от аллергии и формируют иммунитет, – обратил внимание Валерий Андриенко.
К тому же молочные продукты, приобретенные в магазине, имеют в своем составе белок и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Последние способствуют правильному формированию мембраны клеток и клеток головного мозга.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал о пользе молочных продуктов из магазина для детей
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