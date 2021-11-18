Врач рассказал о пользе кофе в предотвращении рака печени

Натуральный кофе снижает риск развития рака печени. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Кофеин в оздоровительном плане – не единственный компонент, который есть в кофе. Противоопухолевые эффекты очень тесно связаны с противовоспалительными и антиоксидантными, которые оказывают полифенолы. И нужно сказать, что онкостатическое действие распространяется не только на рак печени. Показаны такие же эффекты в отношения меланомы и опухоли еще ряда локализаций, – рассказал Михаил Гинзбург.
На этом полезные свойства кофе не заканчиваются. Напиток, по словам диетолога, снижает уровень сахара в крови.
– Этот эффект напрямую связан с тем, что кофе повышает чувствительность тканей к инсулину. Снижение уровня сахара в крови актуально при диабете 2-го типа, поскольку основная причина заболеваний в том, что ткани, в основном мышечная, жировая и печени, снижают чувствительность к инсулину. Этого вещества вырабатывается много, но в данной ситуации его все равно не хватает и уровень сахара в крови начинает повышаться, – объяснил врач.
Михаил Гинзбург предупредил, что употребление кофе должно быть умеренным: не более 3–4 чашек в день.
Вместе с тем диетолог отметил, что напиток защищает от потери слуха, однако данный эффект исследователями был замечен только в отношении мужчин. Также кофе снижает риск заболеваний сердца и мозга.
– Долгое время бытовало заблуждение, что кофе людям с заболеваниями сердца и повышенным давлением пить ни в коем случае нельзя. Современная кардиология опровергает это утверждение, – сказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– В основе возрастных заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой, в частности атеросклероза, артериальной гипертонии, и в основе возрастных нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, лежат снижение чувствительности тканей к инсулину и тканевые воспаления. Поскольку кофе эти эффекты снижает, естественно, наблюдается значительное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера, но опять же, подчеркну, при умеренном потреблении напитка, – обратил внимание Михаил Гинзбург.
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