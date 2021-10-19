Врач рассказал о побочных эффектах вакцин AstraZeneca, Moderna и Pfizer

В эфире программы "Жить здорово" кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман рассказал о побочных эффектах после вакцинации против коронавирусной инфекции препаратами AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
– У женщин молодого возраста, когда они получают векторную вакцину, например AstraZeneca, повышается риск тромбоза вен головного мозга. Есть даже страны, в которых запретили использовать этот препарат девушкам определенного возраста, – рассказал врач.
А вот Moderna и Pfizer, по словам кардиолога, вызывают миокардит у мальчиков.
– Это выяснилось, когда стали массово вакцинировать этими препаратами детей от 12 лет, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Вместе с этим Герман Гандельман обратил внимание, что процент осложнений после вакцинации против коронавирусной инфекции очень низкий. В дополнение слов коллеги Елена Малышева сообщила, что у препарата "Спутник V" тяжелых побочных эффектов еще меньше.
– Если пациент заболевает коронавирусной инфекцией, то риск получить тромбоз будет гораздо выше. А вакцина уменьшает шанс развития заболевания на 90 процентов, – резюмировал кардиолог.