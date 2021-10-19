Врач рассказал о побочных эффектах вакцин AstraZeneca, Moderna и Pfizer

врач.А вот Moderna и Pfizer, по словам кардиолога, вызывают миокардит у мальчиков.– дополнила слова коллегиВместе с этим Герман Гандельман обратил внимание, что процент осложнений после вакцинации против коронавирусной инфекции очень низкий. В дополнение слов коллеги Елена Малышева сообщила, что у препарата "Спутник V" тяжелых побочных эффектов еще меньше.резюмировал кардиолог.