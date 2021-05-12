При частом использовании компьютерной мышки во время работы за ноутбуком может развиться неприятное неврологическое заболевание, которое врачи называют туннельным синдромом. Об этом в программе "О самом главном" рассказал телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Специалист объяснил, что нервы в верхней конечности проходят через ряд узких мест, одним из которых является карпальный канал, находящийся в основании ладони.
– Было замечено, что у представителей некоторых профессий иногда возникает туннельный синдром. Впервые его выявили у машинисток, которые набирали текст, – рассказал Сергей Агапкин.
Врач обратил внимание, что у людей, у которых рука долгое время находится в положении разгибания с опорой на какую-нибудь поверхность, начинают неметь пальцы, возникают достаточно неприятные болезненные ощущения. Это состояние специалисты называют туннельным синдромом.
Сергей Агапкин посоветовал в качестве профилактики неврологического заболевания периодически менять компьютерную мышку и использовать при работе мягкий коврик с гелиевой подставкой под основание ладони.
– Это позволит минимизировать давление на карпальный канал, – заключил врач.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал о неожиданном заболевании, возникающем из-за работы за компьютером
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