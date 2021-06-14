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Врач рассказал о главной ошибке родителей, совершаемой при прогулке с детьми

Часто вместо традиционной прогулки на свежем воздухе родители укладывают спать ребенка на закрытой лоджии. В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Валерий Андриенко назвал это ошибкой и объяснил, что через стекло малыши не получают витамин D из солнечных лучей.


– Стекло задерживает тот спектр ультрафиолетовых излучений, который способствует выработке витамина D, – сказал педиатр.

Валерий Андриенко уточнил, что ребенка можно оставлять играть на лоджии. Единственное, окна на время такой прогулки должны быть открыты. Только благодаря этому малыш получит порцию солнечного света и свежего воздуха.

Фото: pixabay.com
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