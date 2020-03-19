Врач рассказал о главной опасности панической атаки

gettyimages.com

Ключевой частью психотерапии панического расстройства являются выявление и работа с так называемым охранительным поведением, так как именно оно отличает изолированные панические атаки от тяжелого расстройства.Охранительное поведение дает возможность справиться с паническими атаками на короткий срок и в перспективе ничего хорошего не сулит.Так, человек повсюду берет с собой способные помочь при соматическом заболевании препараты, приспособления для немедленного сканирования своего состояния (например, пульсометр), избегает мест и обстоятельств, которые вызывают тревогу.В результате на фоне панических атак часто появляется агорафобия — один из наиболее часто встречающихся вариантов тревожно-фобических расстройств, при котором люди боятся выходить из дома и посещать общественные места. Такой страх обоснован уверенностью, что вне своего безопасного места можно испытать тревожащие симптомы и оказаться не способным справиться с ними. Поэтому важно вовремя начать работать с охранительным поведением.