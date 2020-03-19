На фоне панических атак может возникнуть новое более серьезное заболевание. О важном психологическом факторе, который делает состояние тяжелее, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова психотерапевт Андрей Авфуков.
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Ключевой частью психотерапии панического расстройства являются выявление и работа с так называемым охранительным поведением, так как именно оно отличает изолированные панические атаки от тяжелого расстройства.
Охранительное поведение дает возможность справиться с паническими атаками на короткий срок и в перспективе ничего хорошего не сулит.
Так, человек повсюду берет с собой способные помочь при соматическом заболевании препараты, приспособления для немедленного сканирования своего состояния (например, пульсометр), избегает мест и обстоятельств, которые вызывают тревогу.
В результате на фоне панических атак часто появляется агорафобия — один из наиболее часто встречающихся вариантов тревожно-фобических расстройств, при котором люди боятся выходить из дома и посещать общественные места. Такой страх обоснован уверенностью, что вне своего безопасного места можно испытать тревожащие симптомы и оказаться не способным справиться с ними. Поэтому важно вовремя начать работать с охранительным поведением.
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Врач рассказал о главной опасности панической атаки
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