Врач рассказал о главной опасности антибиотиков

Прием некоторых антибиотиков может спровоцировать развитие аритмии, заявил в эфире программы "О самом главном" кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Многие препараты, в том числе антибиотики, могут вызывать аритмию, – сказал медик.
– В целом антибиотики обладают массой побочных действий и на почки, и на глаза, и на уши, а некоторые имеют прямое токсическое действие на сердце, – обратил внимание Александр Мясников.
Наносить вред сердцу, по словам врача, могут даже сердечные лекарства.
– Например, дигоксин – лекарство против сердечной недостаточности и мерцательной аритмии. <...> Крайне эффективный препарат, но передозировка вызывает галлюцинации и смертельно опасные аритмии. Поэтому если принимать каждый день в одной дозе, через неделю показатель дойдет до предельно токсичного, из-за чего человек может умереть. У меня были такие пациенты, – предупредил Александр Мясников.
По словам врача, аритмию также могут вызвать антиаритмики.
– Если пациент постоянно принимает эти лекарства, у него возникает риск возникновения другой аритмии, более тяжелой, иногда фатальной. Поэтому самое опасное лекарство в плане провоцирования данной проблемы – антиаритмические средства, – резюмировал специалист.
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