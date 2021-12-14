Врач рассказал о чем могут сигнализировать синяки на теле

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, признаком чего могут быть синяки на теле.
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По словам специалиста, гематома может указывать на опасные заболевания печени.
- Первый симптом печеночной недостаточности - это нарушение свертываемости [крови]. Именно в печени синтезируются все основные факторы свертывания, - отметил врач.
Мясников пояснил, что если параметры свертываемости ухудшаются, то это может указывать на болезни печени:
- То есть, могут появляться синяки.