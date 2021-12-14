SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Врач рассказал о чем могут сигнализировать синяки на теле

Врач рассказал о чем могут сигнализировать синяки на теле

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, признаком чего могут быть синяки на теле. 

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, гематома может указывать на опасные заболевания печени.  

- Первый симптом печеночной недостаточности - это нарушение свертываемости [крови]. Именно в печени синтезируются все основные факторы свертывания, - отметил врач.

Мясников пояснил, что если параметры свертываемости ухудшаются, то это может указывать на болезни печени: 

- То естьмогут появляться синяки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы