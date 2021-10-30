Врач рассказал, мясо какой птицы самое полезное

По пользе диетологи располагают мясо птицы в таком порядке:
ИндейкаСодержит только полиненасыщенные жиры, способствующие снижению уровня «плохого» холестерина. В индейке много витамина А, отвечающего за иммунитет и зрение, витамина Е, способствующего сохранению энергии и антиоксидантов, замедляющих процессы старения. В индейке большое содержание натрия, поэтому ее можно готовить без соли, это мало влияет на вкусовые качества. Индейка богата железом – по этому показателю продукт является рекордсменом среди всех видов мяса.
КурицаВ мясе курицы содержится рекордное количество легкоусвояемого белка, составляющего 92% от дневной нормы аминокислот в 100 гр. Витамины группы В – 2, 6, 9, 12. Из микроэлементов в состав куриного мяса входят железо, фосфор, магний, медь, кальций. Курица входит в меню разных диет, в том числе спортивных. Ее можно есть в разгрузочные дни. Калорийность курицы минимальная при условии, что при приготовлении нужно снять жирную кожу.
УткаСамая большая ценность утки – содержание жирных кислот Омега-3, которые положительно влияют на работоспособность головного мозга, сердечно-сосудистой системы, улучшают состояние кожи. В мясе утки содержится большое количество витамина D, необходимого для иммунитета, укрепления мышечной и костной ткани. Но продукт жирный и калорийный, что надо учитывать при составлении меню рациона питания.
В список особо полезной птицы также входит гусь, перепелка и мясо страуса.
Рецепты от eda.sb.by
Запеченная ножка индейки с луком, сельдереем и чесноком
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• Голень индейки - 1 кг
• Чеснок - 4 зубчика
• Оливковое масло - 2 столовые ложки
• Розмарин - щепотка
• Бальзамический уксус - 1 чайная ложка
• Молотая паприка - 1 чайная ложка
• Морковь - 1 штука
• Лук - 1 штука
• Стебель сельдерея - 2 штуки
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по вкусу
Запеченная курица с клюквой и укропом
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• Курица - 1 штука
• Клюква - 300 г
• Укроп - ½ пучка
• Лавровый лист - 5 штук
• Сметана - 4 столовые ложки
Утка в медово-апельсиновой глазури
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• Утка - 1,5–2 кг
• Измельченные листья базилика - 1 ч. ложка
• Тертый имбирь - 1 ч. ложка
• Соль - 1 ч. ложка
• Вода - 2 стакана
• Апельсины - ½ штуки
• Мед - 330 г
• Сливочное масло - 120 г
• Лимонный сок - 1 ч. ложка
• Концентрированный апельсиновый сок - ½ стакана
Приятного аппетита!