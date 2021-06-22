Сегодня сложно найти девушку, которая не делает маникюр. Самый удобный вариант – покрытие гель-лаком. О том, какую опасность несет в себе любимая женская beauty-продедура, рассказал в эфире программы "Жить здорово" врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Фото: pixabay.com
Так, чтобы высушить нанесенный на ногтевую пластину гелиевый субстрат, необходима ультрафиолетовая лампа.
– Сегодня недостаточно хорошо изучено повреждающее действие излучения на кожу. Оно может спровоцировать развитие меланомы – одной из самых злокачественных опухолей, дающей очень быстрые метастазы. Ее появление сопряжено с действием ультрафиолета. Меланома вполне может образоваться и под ногтевой пластиной, – объяснил медик и призвал девушек при снятии покрытия всегда осматривать ногти.
Опасным признаком Дмитрий Шубин назвал появление родинок – неравномерно окрашенных, ассиметричных, быстро растущих.
– Если появляются такие образования, следует сразу же обратиться к онкологу-дерматологу, – заключил он.
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Врач рассказал, может ли покрытие ногтей гель-лаком привести к развитию рака кожи
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