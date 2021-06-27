Врач рассказал, кто подвержен наибольшему риску получить солнечный ожог

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-объяснил медик.Он также рассказал, что есть три группы препаратов, которые могут увеличить фоточувствительность. Это антибиотики, мочегонные и обезболивающие (ибупрофен и кетопрофен) препараты.- обозначил специалист.Андрей Продеус также отметил, что если на кожу попали сок лайма, лимона или грейпфрута, также увеличиваются риски получить солнечный ожог.- продолжил медик.