От чего можно сгореть? Какие таблетки лучше не принимать? Что не стоит есть, если вы собираетесь гулять на солнце? На эти вопросы ответил врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово".
Фото: pixabay.com
- Солнечный ожог - это фактически физическое повреждение клеток кожи посредством ультрафиолетовых лучей. Есть два пути поражения: когда возбуждается мембрана клетки от УФ-лучей, и возбуждаются сами клетки, отвечающие за аллергию. Они начинают выбрасывать факторы воспаления в кожу и она краснеет. Покраснее может проявиться уже спустя 15 минут пребывания на солнце, а вот ожог образуется в следующие 2-6 часов после этого процесса, -объяснил медик.
Он также рассказал, что есть три группы препаратов, которые могут увеличить фоточувствительность. Это антибиотики, мочегонные и обезболивающие (ибупрофен и кетопрофен) препараты.
- Если люди принимают указанные препараты, то риски получит ожог увеличиваются. При чем может быть поражена даже закрытая одеждой кожа. Такая реакция называется фотоаллергическая. Если вы принимаете такие лекарства, лучше не находитесь под открытым солнцем. Пользуйтесь средством с SPF больше 50, - обозначил специалист.
Андрей Продеус также отметил, что если на кожу попали сок лайма, лимона или грейпфрута, также увеличиваются риски получить солнечный ожог.
- В их составе есть фотокумарины, - продолжил медик. - При попадании на кожу клетки начинают реагировать. Если так случилось, стоит обязательно промыть участки кожи, прежде чем отправляться под солнце. А если ожог все-таки произошел, следует принять антигистаминные препараты, можно также использовать гормональный крем противоспалительного характера.
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Врач рассказал, кто подвержен наибольшему риску получить солнечный ожог
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