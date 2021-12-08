Врач рассказал, кто находится в группе риска заболевания варикозом

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– обратил внимание врач.Он также добавил, что все чаще с варикозным расширением вен сталкиваются преподаватели, продавцы и парикмахеры.Для профилактики варикоза медик посоветовал выполнять простое упражнение. Необходимо опереться на стул руками и стать на носки. Затем следует делать перекаты с носка на пятку и с пятки на носок.– объяснил Сергей Агапкин.