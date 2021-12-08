Врач рассказал, кто находится в группе риска заболевания варикозом

Считается, что варикозное расширение вен чаще встречается у женщин, но мужчины тоже могут им заболеть. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
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– Варикоз может быть практически у любого человека. Если раньше считалось, что женщины страдают от этого заболевания чаще, чем мужчины, то, согласно последним исследованиям, соотношение примерно 40 на 60. Мужчины сейчас тоже все чаще и чаще сталкиваются с варикозом. Что касается образа жизни, то сидячий несколько более располагает [к заболеванию], – обратил внимание врач.
Он также добавил, что все чаще с варикозным расширением вен сталкиваются преподаватели, продавцы и парикмахеры.
Для профилактики варикоза медик посоветовал выполнять простое упражнение. Необходимо опереться на стул руками и стать на носки. Затем следует делать перекаты с носка на пятку и с пятки на носок.
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– За счет того, что мы наклоняемся, растягиваются мышцы, которые сжимают стенки вен, выдавливая застоявшуюся венозную кровь. То есть, по сути, в этом упражнении мышцы выполняют функцию компрессионного трикотажа. Более того, когда мы поднимаемся на носки и опускаемся, задействуется механизм венозной помпы. То есть мышцы, сокращаясь, становятся толще, сдавливают вены и проталкивают венозную кровь по направлению к сердцу. Таким образом буквально за две-три минуты выполнения упражнения венозное депо нижних конечностей практически полностью опустошается, – объяснил Сергей Агапкин.