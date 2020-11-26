Британский врач Клэр Моррисон перечислила неожиданные симптомы, которые могут подтвердить развитие рака легких, пишет РИА Новости.
Так, например, боли в плече и руке, а также слабость руки могут появится из-за опухоли верхней борозды легкого (опухоль Панкоста).
На рак легких могут указывать и твердые болезненные узелки или расширенные вены в области плеч или шеи.
– Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызывать синдром Горнера, проявляющийся в сужении зрачка, опущенном веке, запавшем глазном яблоке и снижении потоотделения на одной стороне лица, – рассказала специалист.
Клэр Моррисон обратила внимание на то, что рак легких может стать причиной поражения гортанного нерва, из-за чего возникает стойкая охриплость голоса.
Специалист попросила не игнорировать любые симптомы, наблюдающиеся более двух недель, и при малейших подозрениях обращаться к врачу.
Фото: БЕЛТА
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Врач рассказал, когда охриплость голоса указывает на развитие рака легких
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