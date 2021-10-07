Врач рассказал, какой симптом указывает на дефицит железа в организме

Железо отвечает за многие процессы, среди них главными являются доставка кислорода к органам, регулировка дыхания, а также метаболизм. Самым частым и заметным признаком дефицита данного вещества в организме является синдром беспокойных ног, который проявляется перед сном. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Синдром беспокойных ног – неприятное состояние, которое лишает многих людей нормального и спокойного сна. Тем не менее с ним можно бороться. В первую очередь необходимо сдать анализ крови на содержание ферритина, потому что часто синдром беспокойных ног сопровождается дефицитом железа, и, может быть, пациенту в качестве лечения следует дополнительно употреблять продукты, которые этим веществом богаты, – обратил внимание врач.
Сергей Агапкин также посоветовал выполнять перед сном упражнения на растяжку, чтобы предупредить возникновение данной проблемы.
– Прежде всего это наклоны. Желательно делать их с долгой фиксацией, то есть наклониться и буквально две-три минуты побыть в положении растяжения мышц. Также хороший эффект оказывает массаж льдом. Ноги нужно помассировать в течение пяти минут. Эти простые рекомендации позволят избавиться от синдрома и наладить сон, – резюмировал медик.
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