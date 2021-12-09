Врач рассказал, какой напиток помогает увеличить эффект от тренировок

Чтобы быстрее сбросить вес, перед тренировками нужно выпивать стакан коктейля, приготовленного из свекольного сока и кофе. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Энергетический коктейль из свекольного сока и крепкого кофе позволит несколько увеличить эффект от любой физической нагрузки, – обратил внимание врач.
– Свекольный сок обладает сосудорасширяющим действием, то есть усиливает кровоток, а кофеин является мобилизатором жировой ткани. Крепкий напиток заставляет клетки отдавать жир более охотно, – уточнил Сергей Агапкин.
Если применять такой напиток до тренировки, считает врач, ускорится выход жирных кислот из депо, за счет чего уменьшится масса тела.
– Тренировка будет более эффективна примерно на 10–15 процентов, – резюмировал Сергей Агапкин.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказывал, что кофе снижает риск развития рака печени. Этим уникальным свойством напиток обязан полифенолам, которые содержатся в нем.
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