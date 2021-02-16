Некоторые будущие мамы, узнав о своей беременности, отправляются в аптеки, чтобы купить всевозможные витамины. Однако в стремлении укрепить свое здоровье и выносить сильного ребенка иногда получают обратное. Некоторые полезные для организма человека вещества на самом деле способны нанести вред новорожденному. Среди подобных в программе "О самом главном" врач назвал витамин А.
– Витамин А беременным запрещен, так как он может вызвать уродство плода, – предупредил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Медик добавил, что беременным также запрещено употреблять в пищу продуты, богатые этим веществом.
– Помните об этом и смотрите, какие витамины вы принимаете, – обратился к женщинам Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1810
Врач рассказал, какое потребляемое беременными вещество может привести к уродству плода
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter