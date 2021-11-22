Врач рассказал, какие витамины следует принимать беременным во время первого триместра

Гинеколог Сергей Бакшеев во время беседы с врачом и телеведущим Евгением Комаровским рассказал, какие витамины и добавки нужно принимать женщине в положении во время 1-го триместра.
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Ссылаясь на международные организации, медик пояснил:
– Витамины и микроэлементы беременным нужно принимать в двух случаях. Первое – это при наличии заболеваний, которые выводят полезные вещества из организма. Например, если есть недостаток витамина С. Или возрастные состояния в виде остеопороза, вымывания кальция из организма. Прием витаминов необходим и тогда, если женщина ввиду определенных причин не может обеспечить себе правильное питание. В этих случаях нужно принимать поливитамины. Исключение – фолиевая кислота, она обязательная
во время беременности до 11–12 недель. Нервная система ребенка формируется в период 10–11-й недели беременности. Для этого процесса необходимо большое количество фолиевой кислоты из организма матери.