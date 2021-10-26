Врач рассказал, какие вакцины подходят разным возрастным группам

Комаровский подчеркнул, что все вакцины, которые зарегистрированы в Украине, выполняют свои функции и защищают от попадания в реанимацию.– считает медик.Он добавил, что, если вы боитесь каких-то неведомых последствий, которые произойдут с вами, допустим, через 30 лет, стоит выбрать препарат "Коронавак". Он, как сказал врач, сделан по традиционной технологии, но создает меньший уровень антител. Комаровский назвал эту вакцину самой понятной и с ожидаемыми результатами.– рассказал доктор Комаровский и добавил, что наличие смежных заболеваний является серьезным поводом вакцинироваться.