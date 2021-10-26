SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Врач рассказал, какие вакцины подходят разным возрастным группам

Врач рассказал, какие вакцины подходят разным возрастным группам

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие препараты для вакцинации против коронавирусной инфекции подходят молодым людям, а какие – возрастному населению. 


Комаровский подчеркнул, что все вакцины, которые зарегистрированы в Украине, выполняют свои функции и защищают от попадания в реанимацию.

– Ключевой момент в том, что вакцинация против коронавируса не дает гарантий, что вы не заболеете, но она многократно уменьшает риск тяжелого течения заболевания. Если говорить об эффективности вакцинации в плане защиты от заболевания, то на первом месте РНК-вакцины Moderna и Pfizer, – считает медик. 

Он добавил, что, если вы боитесь каких-то неведомых последствий, которые произойдут с вами, допустим, через 30 лет, стоит выбрать препарат "Коронавак". Он, как сказал врач, сделан по традиционной технологии, но создает меньший уровень антител. Комаровский назвал эту вакцину самой понятной и с ожидаемыми результатами.  

– Можно говорить о том, что если вы молодая женщина, то лучше не использовать вакцину AstraZeneca, а отдать предпочтение Pfizer, Moderna или "Коронавак". Людям старшего возраста подойдет любая вакцина, – рассказал доктор Комаровский и добавил, что наличие смежных заболеваний является серьезным поводом вакцинироваться. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы