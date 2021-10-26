Врач рассказал, какие вакцины подходят разным возрастным группам

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие препараты для вакцинации против коронавирусной инфекции подходят молодым людям, а какие – возрастному населению.
Комаровский подчеркнул, что все вакцины, которые зарегистрированы в Украине, выполняют свои функции и защищают от попадания в реанимацию.
– Ключевой момент в том, что вакцинация против коронавируса не дает гарантий, что вы не заболеете, но она многократно уменьшает риск тяжелого течения заболевания. Если говорить об эффективности вакцинации в плане защиты от заболевания, то на первом месте РНК-вакцины Moderna и Pfizer, – считает медик.
Он добавил, что, если вы боитесь каких-то неведомых последствий, которые произойдут с вами, допустим, через 30 лет, стоит выбрать препарат "Коронавак". Он, как сказал врач, сделан по традиционной технологии, но создает меньший уровень антител. Комаровский назвал эту вакцину самой понятной и с ожидаемыми результатами.
– Можно говорить о том, что если вы молодая женщина, то лучше не использовать вакцину AstraZeneca, а отдать предпочтение Pfizer, Moderna или "Коронавак". Людям старшего возраста подойдет любая вакцина, – рассказал доктор Комаровский и добавил, что наличие смежных заболеваний является серьезным поводом вакцинироваться.