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  2. Врач рассказал, какие продукты могут окрасить зубную эмаль

Врач рассказал, какие продукты могут окрасить зубную эмаль

Есть ряд продуктов, частое употребление которых может привести к окрашиванию зубной эмали. Их перечислил главврач стоматологической клиники Илья Антонов, слова которого передает «АиФ».


По словам специалиста, красители могут быть как органическими, так и химическими.

Продукты, частое употребление которых может привести к окрашиванию эмали, разделяют на несколько групп. Это соки (особенно темные, например вишневый); овощи и фрукты темного цвета (свекла, ежевика). Что касается соусов и приправ, тут стоит обратить внимание не на темные, а на желтый (красный) и коричневый цвета. Так, эксперты рекомендуют не налегать на томатный и соевый соусы. Неприятная новость для сладкоежек: еще один потенциально вредный продукт для эмали – шоколад. Также на цвет зубов негативно могут повлиять карамель, мороженое и другие сладости, которые содержат пищевые красители.

Фото: pixabay.com
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