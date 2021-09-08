Врач рассказал, какие продукты могут окрасить зубную эмаль

Есть ряд продуктов, частое употребление которых может привести к окрашиванию зубной эмали. Их перечислил главврач стоматологической клиники Илья Антонов, слова которого передает «АиФ».
По словам специалиста, красители могут быть как органическими, так и химическими.
Продукты, частое употребление которых может привести к окрашиванию эмали, разделяют на несколько групп. Это соки (особенно темные, например вишневый); овощи и фрукты темного цвета (свекла, ежевика). Что касается соусов и приправ, тут стоит обратить внимание не на темные, а на желтый (красный) и коричневый цвета. Так, эксперты рекомендуют не налегать на томатный и соевый соусы. Неприятная новость для сладкоежек: еще один потенциально вредный продукт для эмали – шоколад. Также на цвет зубов негативно могут повлиять карамель, мороженое и другие сладости, которые содержат пищевые красители.
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