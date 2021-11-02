Врач рассказал, какие лекарства опасно принимать при инсульте

Давать человеку лекарство для снижения давления при инсульте опасно, поскольку его прием может усугубить ситуацию. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– При инсульте опасно резко снижать давление, особенно использовать таблетки под язык, потому что падает перфузионное давление и давление в сосудах сердца, почек, а также мозга. Это может усугубить ситуацию, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Александр Мясников добавил, что лекарства от повышенного давления не дают больным даже в больницах.
Ранее врач Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказывал, какой должна быть первая помощь при инсульте. Первым делом, по словам медика, необходимо вызвать скорую помощь, после уложить человека и обеспечить доступ воздуха: расстегнуть воротник, развязать галстук и снять шейный платок. Давать воду пациенту врач не рекомендовал, поскольку она может спровоцировать рвоту.
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