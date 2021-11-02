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  2. Врач рассказал, какие лекарства опасно принимать при инсульте

Врач рассказал, какие лекарства опасно принимать при инсульте

Давать человеку лекарство для снижения давления при инсульте опасно, поскольку его прием может усугубить ситуацию. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


– При инсульте опасно резко снижать давление, особенно использовать таблетки под язык, потому что падает перфузионное давление и давление в сосудах сердца, почек, а также мозга. Это может усугубить ситуацию, – обратил внимание врач.

Вместе с тем Александр Мясников добавил, что лекарства от повышенного давления не дают больным даже в больницах.

Ранее врач Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказывал, какой должна быть первая помощь при инсульте. Первым делом, по словам медика, необходимо вызвать скорую помощь, после уложить человека и обеспечить доступ воздуха: расстегнуть воротник, развязать галстук и снять шейный платок. Давать воду пациенту врач не рекомендовал, поскольку она может спровоцировать рвоту.

Фото: pixabay.com
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