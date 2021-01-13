Врач рассказал, какие лекарства нельзя принимать больным коронавирусом

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Врач призвал заразившихся коронавирусом людей не принимать противодиарейные и противоотечные препараты в целях избавления от соответствующих симптомов COVID-19. Первые, по его словам, могут помешать желудочно-кишечному тракту избавляться от инфекции в организме. Что касается противоотечных лекарств, Шаффцин уверяет: содержащийся в них фенилэфрин может навредить тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.С начала пандемии в мире зарегистрировали более 90,9 млн случаев COVID-19, свыше 1,9 млн человек умерли из-за новой инфекции.