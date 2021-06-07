Для поддержания здоровья организма необходимо выбирать козье молоко, поскольку в нем содержится больше железа, витаминов А и В6. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
По словам специалиста, блюда на основе козьего молока многими потребителями воспринимаются исключительно как продукты для детей и тех, кто страдает от аллергии. Однако, считает врач, такое молоко нужно пить и абсолютно здоровым людям.
– В козьем молоке глобулы гораздо меньше, чем в коровьем, поэтому они усваиваются на сто процентов. Также в продукте в полтора раза больше железа, к тому же значительно выше усвояемость данного полезного вещества и кальция. Кроме того, козье молоко может похвастаться большим содержанием витамина А и В6. Но к сожалению, витамина В12 и фолиевой кислоты тут меньше, – обратил внимание Алексей Деконский.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, как выбрать самое полезное для здоровья молоко
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.