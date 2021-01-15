Врач рассказал, как восстановиться после COVID-19 и что нужно включить в рацион

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Медик, опираясь на исследования ученых, отметил, что около 10% россиян уже имеют иммунитет к COVID-19. То есть примерно 15 миллионов жителей России уже столкнулись с вирусом. Он указал на то, что многие из них перенесли недуг легко – клинических случаев было минимум.– объяснил медик.Врач отметил: после коронавируса обоняние может восстановиться спустя 5–14 дней. Это он назвал нормой. Хотя некоторые переболевшие не чувствуют запахов либо ощущают их слабо еще спустя несколько месяцев после выздоровления.Мышечная слабость, по словам Мясникова, может сохраняться две-три недели – как и после гриппа. Быстрее всего переболевшие избавляются от головной боли: она может наблюдаться лишь пару дней после того, как человек поправился. А вот одышку врач считает серьезным симптомом, и при ее сохранении он советует обратиться к медикам.– заключил он.