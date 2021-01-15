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  2. Врач рассказал, как восстановиться после COVID-19 и что нужно включить в рацион

Врач рассказал, как восстановиться после COVID-19 и что нужно включить в рацион

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал, вредна ли компьютерная томография и как минимизировать последствия после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Фото: pixabay.com

Медик, опираясь на исследования ученых, отметил, что около 10% россиян уже имеют иммунитет к COVID-19. То есть примерно 15 миллионов жителей России уже столкнулись с вирусом. Он указал на то, что многие из них перенесли недуг легко – клинических случаев было минимум. 

– Я не самым лучшим образом отношусь к тому, что многие врачи отправляют пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию, на повторную компьютерную томографию. Если у пациента уже нет одышки и уменьшился кашель, смысла в рентгене нет. КТ делает много срезов, каждый из них – облучение. И чем моложе человек, тем вреднее это, – объяснил медик. 

Врач отметил: после коронавируса обоняние может восстановиться спустя 5–14 дней. Это он назвал нормой. Хотя некоторые переболевшие не чувствуют запахов либо ощущают их слабо еще спустя несколько месяцев после выздоровления. 

Мышечная слабость, по словам Мясникова, может сохраняться две-три недели – как и после гриппа. Быстрее всего переболевшие избавляются от головной боли: она может наблюдаться лишь пару дней после того, как человек поправился. А вот одышку врач считает серьезным симптомом, и при ее сохранении он советует обратиться к медикам. 

– Волшебной таблетки, которая помогла бы вам быстро восстановиться после болезни, нет. Самый лучший помощник – физические нагрузки, движение, активный образ жизни. Важно уделить внимание и своему питанию: нужно кушать легко усвояемую пищу, добавить в рацион много фруктов и овощей. И если вы не можете прийти в тонус самостоятельно, можно обратиться к специалистам и пройти программу реабилитации, – заключил он.  
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