Нейрофизиолог рассказал, какие последствия для центральной нервной системы человека может иметь употребление нецензурной лексики. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам невролога Александра Будика, употребление ругательств стимулирует центральную нервную систему человека. Многие из нас расценивают мат как агрессию, так это воспринимает и нервная система самого ругающегося человека.
Будик отметил, что агрессия приводит наш организм в состояние стресса, в котором мы можем не заметить сильную физическую боль. К примеру, похожая ситуация у спортсменов, которые даже при получении травмы продолжают борьбу.
Нейрофизиолог объясняет, что восприятие боли в нервной системе изменяет уровень гормонов стресса. То есть в обычном состоянии человек будет испытывать сильную боль, а в возбужденном – не почувствует.
– Нечто подобное происходит при использовании ненормативной лексики. У матерящегося человека меняется уровень восприятия боли, и он может перенести боль большей интенсивности, – утверждает специалист.
Невролог предупреждает, что постоянный стресс опасен для здоровья. Из-за того, что организм пребывает в постоянном напряжении, идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Так что не стоит лишний раз подстегивать себя с помощью мата и ругани. Даже если таким образом хотите подавить боль, врач предупреждает: это не лучший выход. Мозг человека можно обмануть и простым отвлечением внимания, считает Александр Будик.
Врач привел в пример ситуацию, когда дома на ногу мы роняем стул. В порыве человек ругается, кричит и таким образом справляется с ситуацией. Если же подобная ситуация происходит, условно, в театре, то все происходит иначе – мы будем соблюдать нормы приличия и начнем обращать внимание на окружающих. Таким образом наша боль будет восприниматься менее остро.
Фото: sm-news.ru
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Врач рассказал, как употребление мата влияет на мозг
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