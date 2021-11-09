Врач рассказал, как уберечься от падений и переломов

Зимой значительно возрастает количество травм. Накануне приближающейся зимы врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин объяснил, как уберечься от падений на скользком асфальте.
Медик подчеркнул, что в 90% случаев при падениях люди опираются на правую руку. Так увеличивается риск перелома лучевой кости.
– Чаще всего во время падений люди получают переломы крестцовой или тазовой кости, копчика, ключицы. Если вы идете и видите скользкий участок, двигаться обычным шагом нельзя. Нужно правильно распределять центр тяжести. Оптимальная походка – слегка наклонившись вперед. Следует смещать центр тяжести на ноги, – пояснил Шубин в эфире программы "Жить здорово".
Врач напомнил и о правильной зимней обуви: она должна хорошо удерживать вас на скользкой поверхности.
– Если падение все-таки случилось, нужно подтянуть голову к груди и ногам. Так можно избежать переломов, – объяснил медик.
Шубин напомнил, что первая помощь при переломе – это фиксирование поврежденной конечности даже подручными материалами.
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