Секрет прост: больше радоваться и меньше нервничать, пишет РИА "Новости".
– Положительные эмоции, безусловно, являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс – одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях, – уточнил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Впрочем, врач отметил, что строгой зависимости между эмоциями и состоянием здоровья нет. Доброта и спокойствие не дает стопроцентного иммунитета к болезням сердца.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, как снизить риск болезней сердца
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