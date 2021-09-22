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  2. Врач рассказал, как самостоятельно снять боль в пояснице без лекарств

Врач рассказал, как самостоятельно снять боль в пояснице без лекарств

Снять боль в пояснице самостоятельно и без лекарств можно с помощью всего одного упражнения. О нем в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.

Фото: pixabay.com

– В большинстве случаев проблемы с поясницей у человека возникают во время наклонов, когда давление максимально приходится на межпозвонковые диски. Но, когда человек прогибается, давление уходит на межпозвонковые суставы, а диск, наоборот, разгружается. Доказано, что это приводит к миграции пульпозного ядра данного фиброзно-хрящевого образования вперед, то есть диск, по сути, становится нормальным, – обратил внимание йоготерапевт.

Для выполнения упражнения необходим только коврик. Нужно лечь на него животом, положить ноги и руки на ширину коврика. После на руках важно то подниматься, то опускаться. Ноги и руки при этом от пола не отрывать.

Фото: скриншот видео

Выполнять упражнение необходимо 10–15 раз за один подход. Всего должно быть 3–4 подхода.

– Берегите поясницу, потому что она – основа здоровья, – резюмировал Сергей Агапкин.
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