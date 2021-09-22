Врач рассказал, как самостоятельно снять боль в пояснице без лекарств

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– обратил внимание йоготерапевт.Для выполнения упражнения необходим только коврик. Нужно лечь на него животом, положить ноги и руки на ширину коврика. После на руках важно то подниматься, то опускаться. Ноги и руки при этом от пола не отрывать.Выполнять упражнение необходимо 10–15 раз за один подход. Всего должно быть 3–4 подхода.– резюмировал Сергей Агапкин.