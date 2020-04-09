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Врач рассказал, как развивается заболевание у зараженных коронавирусом

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Рыковский в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал, как развивается заболевание у зараженных коронавирусом от первых признаков до реанимации:

— Начинается все с субфебрильной температуры тела в районе 37—37,2 градуса, озноба, головной боли, кашля и так называемого сухого насморка. Может быть боль в грудной клетке и миалгия. Реже, но также случаются, снижение обоняния и диарея. В целом же болезнь можно разделить на две фазы. При первой у пациента через 57 дней наступит улучшение, и он перенесет болезнь достаточно неплохо.

Во вторую фазу переходят пациенты, у которых вирус вызвал осложнения, и у них начала развиваться пневмония. Их переводят на стационарное лечение и постоянно проводят пульсоксиметрию для контроля за показателем насыщения крови кислородом. Делается это для того, чтобы не упустить момент, если человека надо будет забирать в реанимацию. Не обязательно его будут подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, но часть пациентов все же это ожидает.

При этом, по словам Дмитрия Рыковского, подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции легких ни в коем случае нельзя называть приговором:

 Это не приговор и даже не "терапия отчаяния". Это просто один из основных методов лечения в такой ситуации, помимо той же антибактериальной терапии. Тяжелые ли это пациенты и долго ли они находятся на ИВЛ? Скорее, да, но у них есть хорошие шансы поправиться.

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