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  2. Врач рассказал, как прививка влияет на переболевшего коронавирусом человека

Врач рассказал, как прививка влияет на переболевшего коронавирусом человека

Прививка от коронавирусной инфекции эффективнее защищает тех, кто переболел COVID-19 и на момент вакцинации имел антитела. Об этом в эфире "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


По словам медика, недавно вышли работы, в которых описывается эксперимент, проводимый исследователями. В нем участвовали нескольких десятков тысяч человек, из них ученые сформировали три группы: в первую входили пациенты, которые переболели коронавирусом и не вакцинировались, во вторую те, кто вакцинировался и не болел, а третью составляли вакцинированные и одновременно переболевшие инфекцией пациенты. Исследователи хотели посмотреть, насколько та или другая группа защищена от новых штаммов.

– Оказывается, если человек переболел одним штаммом, то он более или менее защищен от другого. Если вакцинирован, тоже более или менее защищен от мутаций. Но если пациент перенес COVID-19 и получил вакцину, когда в его организме еще были антитела, то защита вырастет стократно по сравнению с первой и второй группами, – обратил внимание Александр Мясников.

Врач отметил, что выводы настолько были шокирующими, что один из медиков написал: мы понимаем, что прививка и антитела защищают, но если вакцинировать переболевшего, он становится "пуленепробиваемым".
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Фото: Павел БОГУШ
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