Врач рассказал, как прививка влияет на переболевшего коронавирусом человека

По словам медика, недавно вышли работы, в которых описывается эксперимент, проводимый исследователями. В нем участвовали нескольких десятков тысяч человек, из них ученые сформировали три группы: в первую входили пациенты, которые переболели коронавирусом и не вакцинировались, во вторую те, кто вакцинировался и не болел, а третью составляли вакцинированные и одновременно переболевшие инфекцией пациенты. Исследователи хотели посмотреть, насколько та или другая группа защищена от новых штаммов.– обратил внимание Александр Мясников.Врач отметил, что выводы настолько были шокирующими, что один из медиков написал: мы понимаем, что прививка и антитела защищают, но если вакцинировать переболевшего, он становится "пуленепробиваемым".