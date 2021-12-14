Врач рассказал, как предупредить проблемы с суставами

В эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин рассказал, что необходимо делать в молодости, чтобы с возрастом проблемы с суставами беспокоили как можно реже.
– В течение жизни суставы все равно износятся. Но то, насколько и как скоро они станут хуже, зависит целиком от вас и прежде всего от стабильного нормального веса. Если пациент на протяжении всей жизни имеет правильный индекс массы тела, то суставы не будут подвергаться дополнительной нагрузке. Также важны системные физические занятия, которые исключают ударные упражнения на крупные суставы ног и позвоночника. Бег и прыжки с тяжестью на плечах – все это лучше убрать из своей жизни и оставить быструю ходьбу, велосипед, плавание, статические нагрузки в виде планок и накачивания брюшного пресса, подтягивания, отжимания. Только тогда суставы сохранятся до старости, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
Ранее Дмитрий Шубин рассказывал о продуктах, которые способны защитить от болезней суставов. В частности, врач назвал желатин, желтый и жгучий перец.
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