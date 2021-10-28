Врач рассказал, как повысить ослабленный иммунитет и не подхватить инфекцию осенью

В первую очередь врач обратил внимание на важность сна.– подчеркнул Сергей Агапкин.Отмечается, что, согласно данным исследований, люди, которые спят не более 6 часов в сутки, заболевают в пять раз чаще тех, кто спит по 7–8 часов.Следующий совет от медика – правильное питание.– отметил Сергей Агапкин.Частота заболеваний напрямую зависит от движения и занятий спортом.– сказал врач.Кроме того, медик призвал не забывать о вакцинации.напомнил эксперт.Также для укрепления иммунитета необходим интерферон.– объяснил