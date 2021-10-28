Врач рассказал, как повысить ослабленный иммунитет и не подхватить инфекцию осенью

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин дал пять советов по укреплению ослабленного иммунитета осенью.
В первую очередь врач обратил внимание на важность сна.
– Необходимо обеспечить организму полноценный отдых, то есть сон на протяжении 7–8 часов в день. Это укрепит иммунитет и поможет организму противостоять вирусам, – подчеркнул Сергей Агапкин.
Отмечается, что, согласно данным исследований, люди, которые спят не более 6 часов в сутки, заболевают в пять раз чаще тех, кто спит по 7–8 часов.
Следующий совет от медика – правильное питание.
– Необходимо употреблять больше зелени и ягод, причем замороженные ничуть не хуже, чем свежие. Также важно несколько раз в неделю есть морскую рыбу. Из салатов выбирайте морскую капусту. Особенно важно осенью для укрепления иммунитета чаще употреблять в пищу богатые полезными бактериями кисломолочные продукты, такие как, например, йогурт. Микрофлора кишечника играет огромную роль в процессе противостояния организма инфекциям, – отметил Сергей Агапкин.
Частота заболеваний напрямую зависит от движения и занятий спортом.
– Движение – это надежный способ безболезненно пережить сезон адаптации организма. Неважно, какого рода эта двигательная активность. Можете танцевать, бегать по утрам или просто прогуливаться перед сном. Ваш организм в любом случае станет более закаленным, – сказал врач.
Кроме того, медик призвал не забывать о вакцинации.
– Если еще не сделали прививку от гриппа и коронавируса, самое время задуматься об этом. Для того чтобы в организме полностью сформировался специфический иммунитет, от момента получения прививки должно пройти как минимум 3–4 недели, – напомнил эксперт.
Также для укрепления иммунитета необходим интерферон.
– Интерфероны – это противовирусные белки, которые вырабатываются в организме каждого человека в ответ на вирусную инфекцию, причем на самые ранние этапы внедрения вируса, – объяснил врач – аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Калюжин.