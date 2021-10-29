Врач рассказал, как помочь человеку, если он подавился

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Скриншот видео



Скриншот видео

Скриншот видео Скриншот видео

Скриншот видео

Все действия для спасения человека нужно выполнять максимально быстро, поскольку при нехватке кислорода он может вскоре потерять сознание.обратил внимание Андрей Ивлев.Предпринимать действия, по словам врача, необходимо тогда, когда кашель начинает угасать. Можно нанести пять ударов по спине. Если человек продолжит задыхаться, необходимо обхватить его сзади руками и прижать кулак к животу чуть выше пупка, а после резко надавить.В случае с ребенком действия схожи. Вначале нужно убедиться, что малыш не может самостоятельно справиться с попавшим в дыхательные пути предметом с помощью кашля.отметил Андрей Ивлев.Если малыш не кашляет, а его кожа приобретает синюшный оттенок, необходимо срочно осмотреть дыхательные пути, при этом аккуратно придерживая голову ребенка. Если инородное тело не будет найдено, следует положить малыша на руку лицом вниз и нанести пять ударов по спине.– сказал медик.Если первое действие ребенку не поможет, нужно использовать прием Геймлиха. Детям младше года рекомендуется оказывать давление пять раз на грудную клетку, а старше года – на живот.