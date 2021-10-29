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Врач рассказал, как помочь человеку, если он подавился

Анестезиолог-реаниматолог Андрей Ивлев в эфире программы "Жить здорово" объяснил, какие действия необходимо предпринимать, если взрослый или ребенок подавился.

Фото: pixabay.com

Все действия для спасения человека нужно выполнять максимально быстро, поскольку при нехватке кислорода он может вскоре потерять сознание.

– Если человек кашляет, не нужно принимать никаких активных действий. Необходимо просто наблюдать. Можно подойти и поинтересоваться его состоянием. Если человек может говорить и кашлять, значит, он может и дышать, – обратил внимание Андрей Ивлев.

Предпринимать действия, по словам врача, необходимо тогда, когда кашель начинает угасать. Можно нанести пять ударов по спине. Если человек продолжит задыхаться, необходимо обхватить его сзади руками и прижать кулак к животу чуть выше пупка, а после резко надавить.

Скриншот видео

Скриншот видео

В случае с ребенком действия схожи. Вначале нужно убедиться, что малыш не может самостоятельно справиться с попавшим в дыхательные пути предметом с помощью кашля.

– Если инородное тело заблокировало дыхательные пути, ребенок будет молчать, – отметил Андрей Ивлев.

Если малыш не кашляет, а его кожа приобретает синюшный оттенок, необходимо срочно осмотреть дыхательные пути, при этом аккуратно придерживая голову ребенка. Если инородное тело не будет найдено, следует положить малыша на руку лицом вниз и нанести пять ударов по спине.

Скриншот видео

– Затем переворачиваем и осматриваем ротовую полость. Видим инородное тело – вынимаем его, если не видим, то не лезем пальцами, иначе можно протолкнуть его глубже, – сказал медик.

Если первое действие ребенку не поможет, нужно использовать прием Геймлиха. Детям младше года рекомендуется оказывать давление пять раз на грудную клетку, а старше года – на живот.

Скриншот видео
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