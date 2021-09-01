Врач рассказал, как облегчить боль в суставах без лекарств

Облегчить боль в суставах можно без лекарств. Проблема станет менее ощутимой, если пациент нормализует свой вес и начнет выполнять умеренные физические нагрузки. Об этом в эфире программы “Жить здорово” заявил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
- Боль уменьшится, причем значительно. Однако ее полное исчезновение зависит от того, на сколько тяжелы изменения в суставах пациента, - обратил внимание специалист.
По словам врача, главными причина разрушения суставов являются лишний вес и пренебрежение физическими упражнениями.
- Нормализация веса и правильная физическая нагрузка, направленная как на растяжение мышц, так и на кардио, меняет боль в коленных, тазобедренных суставах и суставах позвоночника в лучшую сторону, - резюмировал Дмитрий Шубин.
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