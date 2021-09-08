Врач рассказал, как необходимо восполнять дефицит витамина D в организме

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» об отличительной особенности приема витамина D.
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Специалист отметил, что витамины, которые содержатся в продуктах, усваиваются в организме лучше, чем те, которые мы получаем при приеме витаминно-минерального комплекса. Но есть исключительные случаи, когда вещества нужно принимать в таблетках. К таковым относится витамин D.
– Взрослым, детям, пожилым, беременным его нужно принимать обязательно. При дефиците витамина D вещество нужно восполнять в том виде, в котором его продают в аптеках, – объяснил Мясников.
Медик также напомнил, что этот витамин содержится в небольших количествах в морепродуктах, печени трески, водорослях и яйцах. Кроме того, он синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей.