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Врач рассказал, как нельзя худеть

Если вы придерживаетесь диеты, а лишний вес не уходит или возвращается обратно, скорее всего, вы допускаете ошибки. Как худеть правильно и безопасно, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Об этом сообщает РИА Новости.


Как пояснил медик, нужно четко понимать, с какой проблемой вы боретесь. Если речь идет об ожирении, которое является сложным системным заболеванием, то обращаться к диетам не стоит, в этом случае требуется полноценное лечение. А вот чтобы сбросить избыточный вес – до десяти процентов лишней массы тела, диета уместна. 

Для того чтобы получить желаемый результат, в первую очередь нужно отказаться от сладкого, посоветовал Ковальков. Он объяснил, почему это так важно. 

– Принцип диет в том, чтобы снизить уровень инсулина в крови, не давать ему подниматься высоко. Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон – адреналин, а когда едите сладости, в организме выделяется жиронакапливающий гормон – инсулин. Наша задача  – минимизировать выработку инсулина, а адреналина, наоборот, увеличить. Поэтому важнее всего отказ от сладостей, – подчеркнул врач. 

Он посоветовал ограничить или на время совсем убрать из рациона все, что содержит сахар: картофель, белый шлифованный рис, любой хлеб, фруктовые соки. Исключение можно сделать для овощных и свежевыжатых соков и меда. Диету хорошо дополнить физической нагрузкой. 

– Двигайтесь, проходите хотя бы пять километров в сутки. Просто ходите пешком, не обязательно заниматься в спортзале. И через месяц вы потеряете килограммов семь-восемь, – уверен Ковальков.

Он добавил, что популярные диеты, к которым люди часто прибегают самостоятельно, без консультации со специалистом дают массу осложнений. Это могут быть камни в почках, повышение мочевой кислоты, подагра.  

Фото: pixabay.com
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