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Врач рассказал, как не угробить иммунитет, экономя на продуктах

Врач-хирург и специалист по питанию Ренат Хайров считает, что сейчас важно укреплять иммунитет, который во многом зависит от пищевых привычек.

gettyimages.com

«Лучший способ угробить иммунитет — наесться рафинированных и обработанных продуктов (сахара и растительного масла). Все это вызывает дефицит микроэлементов в общей калорийности, витаминов и минералов, которые нужны для работы всех звеньев иммунитета», — отметил врач.

Специалист назвал список продуктов, которые помогут не только получить достаточно калорий, но также сберечь здоровье и сэкономить.

Врач предлагает сэкономить на мясных продуктах, полуфабрикатах и сладостях. Он рекомендует выбирать растительные продукты с необходимым содержанием белков, жиров и углеводов.

В продуктовой корзине оказались 450 граммов красной чечевицы и столько же красной фасоли, килограмм гречки, 1,5 килограмма картофеля, килограмм капусты, килограмм моркови, 500 граммов репчатого лука, 500 граммов кураги медовой, 0,5 литра оливкового масла Extra Virgin и 20 граммов молотой куркумы.

Получилось семь килограммов продуктов, стоимость которых составит около 50 рублей. По мнению специалиста, этого вполне достаточно на неделю взрослому человеку.
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