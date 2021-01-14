Выяснить, болел ли человек COVID-19 бессимптомно, можно благодаря простым признакам. Об этом заявил главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон, пишет РИА Новости.
Сообщается, что хотя заболевание может протекать без сопутствующих симптомов, коронавирус все же вызывает долгосрочные последствия для организма. По мнению врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным, хотя на то нет веских причин, то это может указывать на перенесенную болезнь.
– Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах, – рассказал Банстон.
Специалист напомнил, что в подобном случае человеку следует обязательно выяснить, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом Дэн Банстон порекомендовал не забывать об иных заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, как легко определить, болел ли человек коронавирусом бессимптомно
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