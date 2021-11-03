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Врач рассказал, как избежать тяжелых последствий ОРВИ

Некоторые ошибочно полагают, что острые респираторные вирусные инфекции – это легкие болезни. Вместе с тем ОРВИ могут давать осложнения на многие органы. Как избежать тяжелых последствий этих заболеваний, в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


– От осложнений после ОРВИ страдают легкие, сердечно-сосудистая система и другие органы. Это показал в том числе и коронавирус, который также относится к группе острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому при ОРВИ, как и при других болезнях, надо бороться с причиной. В этом случае специалист может посоветовать средства, которые борются с вирусом. Например, лекарства с интерфероном, – обратил внимание врач.

Такие препараты, по словам медика, входят в стандартную схему  лечения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

– Интерферон – это первая линия борьбы с инфекцией. Он помогает блокировать размножение вирусов и тем самым способствует снижению вирусной нагрузки. Важно начать лечение сразу после постановки диагноза, ведь вирус стремительно размножается и поражает все новые и новые клетки. Заболевание при запоздалом лечении может протекать тяжелее, – предупредил специалист.

По словам Сергея Агапкина, тяжесть ОРВИ зависит от уровня интерферонов в организме.

– Согласно результатам исследований применение свечей с интерфероном и антиоксидантами позволяет снизить риск таких осложнений, как отит, гайморит, повторные пневмонии, в три с половиной раза, – резюмировал Сергей Агапкин.

Фото: pixabay.com
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