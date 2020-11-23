Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со здоровьем, включая туберкулез, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Он напомнил, что все инородные вещества вредят легким.
– Конечно, попадание дыма в легкие всегда опасно. В некоторых странах мира очень популярно курение кальяна. При этом присутствует риск туберкулезной инфекции. Теплая слюна все равно остается в шланге кальяна (или в электронной сигарете), и это прекрасный вариант для туберкулезной палочки, – объяснил медик.
Андрей Каприн рассказал, что сейчас ученые изучают влияние электронных сигарет на легкие. И скорее всего, скоро появятся неожиданные для всех заключения.
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Врач рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов
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