Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врач рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

Врач рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

Главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со здоровьем, включая туберкулез, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Он напомнил, что все инородные вещества вредят легким. 

– Конечно, попадание дыма в легкие всегда опасно. В некоторых странах мира очень популярно курение кальяна. При этом присутствует риск туберкулезной инфекции. Теплая слюна все равно остается в шланге кальяна (или в электронной сигарете), и это прекрасный вариант для туберкулезной палочки, – объяснил медик. 

Андрей Каприн рассказал, что сейчас ученые изучают влияние электронных сигарет на легкие. И скорее всего, скоро появятся неожиданные для всех заключения. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Рождественский пост. Календарь питания
Центр культуры «Витебск» совместно с областной телерадиокомпанией приглашают поклонников в телекафе хореографического фестиваля
Подробности о семье, которая два месяца скрывалась от коронавируса в пуще
Сотрудники ГАИ Ветковщины помогли троим ребятам добраться домой
Павел Прилучный госпитализирован после избиения
Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy Note
Минстройархитектуры изучает возможность предоставления коммерческим застройщикам бесплатных земельных участков при строительсве арендных домов
В Беларуси зерна будет на 1,5 миллиона тонн больше прошлогоднего
Зеленский вылечился от коронавируса
Умер второй основатель флешмоба Ice Bucket Challenge
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
В Беларуси пройдет профилактическая акция, пропагандирующая необходимость использования зимних шин
Биржа: 23 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Мир за выходные: выборы в Грузии, саммит G20 и судебные тяжбы в США
Врач рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов
Стало известно, когда в Минске заработают елочные базары
Под Гомелем иномарка насмерть сбила пешехода, личность которого устанавливается
Появилась социальная программа «Инклюзивная Беларусь. Включись в музей»
Неизвестный устроил стрельбу на западе ФРГ
В детской инфекционной больнице Минска находится 6 учащихся 61-й школы – ребята готовы к выписке, состояние удовлетворительное
В следующем году в Беларуси будет создан Республиканский центр патриотического воспитания молодежи под эгидой Вооруженных Сил
мнение
Виктория КОХНО
﻿﻿Лягушка не выпивает пруд, в котором живет
Министр обороны рассказал об участии белорусских Вооруженных Сил в миротворческих миссиях
Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой составляет 1032 рубля
В детской инфекционной больнице приостановлен забор некоторых анализов крови
Министр обороны: Вооруженные Силы Беларуси боеготовы и способны выполнить поставленные задачи
Любовь в декабре. Какие знаки зодиака будут счастливы в следующем месяце
В Бресте задержали серийного вора
В Ляховичском районе бесправник угнал трактор со двора дома
Борисовчанин украл шуруповерт – теперь ему грозит три года лишения свободы
Союзные парламентарии рассмотрят вопросы гармонизации мер поддержки сельскохозяйственного машиностроения в СГ
В Таиланде в восьмой раз продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Частное по случаю
Белорусские школьники завоевали семь медалей на международном турнире по информатике
Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае
В Беларуси в следующем году для многодетных семей построят 720 тысяч квадратных метров жилья
В Петриковском районе на пожаре в собственном доме погиб пожилой сельчанин
Алибасов определился с именем своего будущего ребенка
Житель Гродно разбил пять автомобилей. При обыске у него нашли психотропы
Состояние Вооруженных Сил, патриотическое воспитание, участие в миротворческих миссиях. Лукашенко принял с докладом министра обороны
Прогноз погоды на 24 ноября: кратковременные дожди и до 8 градусов выше нуля
В Учжэне открылась выставка "Свет интернета"
О силе фотографии. Вышел официальный трейлер фильма "Великий"
мнение
Татьяна БИЗЮК
Союз ума, опыта и навыков
В Дзержинском районе почти 650 кг рыбы выпустили в пруд Даниловичи
В Березино произошел прорыв трубопровода – 240 частных домов остались без воды
Рыбак выпал из лодки и утонул в Пинском районе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ