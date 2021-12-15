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  2. Врач рассказал, для профилактики какого глазного заболевания нужно употреблять чернику

Врач рассказал, для профилактики какого глазного заболевания нужно употреблять чернику

Черника не влияет на остроту зрения, однако благодаря регулярному употреблению этой ягоды можно предупредить развитие катаракты. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


– Черника содержит вещества из группы зеаксантинов, которые препятствуют дегенерации хрусталика глаза, то есть являются средством профилактики катаракты. На близорукость и дальнозоркость черника не влияет, но вот снизить риск развития катаракты действительно может, – обратил внимание Сергей Агапкин.

На остроту зрения черника не влияет, поскольку в ней содержится мизерное количество миртилена. Об этом ранее рассказывал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев. По его словам, миртилен, содержащийся в чернике, в определенном количестве попадает в кровь и переносится к сетчатке глаза. Благодаря этому процессу оболочка начинает лучше кровоснабжаться  и питаться. Но, чтобы это произошло, нужно съесть около двух вагонов ягод.

Фото: pixabay.com
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