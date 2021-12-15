Врач рассказал, для профилактики какого глазного заболевания нужно употреблять чернику

Черника не влияет на остроту зрения, однако благодаря регулярному употреблению этой ягоды можно предупредить развитие катаракты. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Черника содержит вещества из группы зеаксантинов, которые препятствуют дегенерации хрусталика глаза, то есть являются средством профилактики катаракты. На близорукость и дальнозоркость черника не влияет, но вот снизить риск развития катаракты действительно может, – обратил внимание Сергей Агапкин.
На остроту зрения черника не влияет, поскольку в ней содержится мизерное количество миртилена. Об этом ранее рассказывал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев. По его словам, миртилен, содержащийся в чернике, в определенном количестве попадает в кровь и переносится к сетчатке глаза. Благодаря этому процессу оболочка начинает лучше кровоснабжаться и питаться. Но, чтобы это произошло, нужно съесть около двух вагонов ягод.
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