Первым шагом после укуса океанских медуз должно стать устранение животного с поверхности тела, затем следует предпринять меры по недопущению распространения яда в коже человека. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.
По словам специалиста, ожог медузы наиболее опасен для детей, аллергиков и людей с первым и вторым фототипом кожи.
– Их кожа наиболее чувствительна к тем веществам, которые впрыскивает медуза, поскольку такой укус приводит к контактной аллергической реакции и воспалительному процессу, – объяснил иммунолог.
Врач отметил, что первым делом при ожоге нужно смыть морское животное с поврежденного участка тела теплой водой.
– Подобные действия нейтрализуют яд, который впрыскивается в кожу. Это надо сделать сразу, поскольку чем меньше медуза будет пребывать на теле, тем легче будет человеку, – уточнил Андрей Продеус.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева дополнила слова коллеги и подчеркнула, что для этих целей можно также применять уксус, смешанный с водой.
– Лед не поможет, потому что вам важно убрать медузу, – пояснил иммунолог.
При воспалении и зуде необходимо принять антигистаминные препараты.
Андрей Продеус уточнил, что если медуза укусила ребенка, вследствие чего у малыша появились краснота и воспаление больше его ладошки, нужно срочно обратиться к врачу. В подобной ситуации есть вероятность системных проявлений, которые будут сравнимы с анафилактическим шоком.
Елена Малышева отметила, что на поврежденный участок можно нанести гормональный крем. Это идеальный вариант, который предотвратит образование пузырей на коже.
Отмечается, что ожог нельзя счищать, например, кредитными картами, поскольку повреждения из-за этого только увеличатся.
Фото: pixabay.com
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Врач рассказал, что делать после ожога медузы
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