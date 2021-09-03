Врач рассказал, чем опасно употребление белых макарон и риса

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал о профилактике онкологических заболеваний.
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– Неправильное питание является причиной возникновения каждого пятого случая онкологии, – отметил специалист.
По словам медика, у людей, страдающих диабетом, риск возникновения рака в восемь раз выше. Мясников подчеркнул, что этой категории людей стоит отказаться от белого сахара, белой соли, белого риса, белых макарон и белого хлеба:
– Употребление этих продуктов приводит к лишнему весу, а также повышает уровень сахара в крови. Кроме того, они провоцируют различные болезни, в том числе онкологию. Включите в рацион овощи, фрукты, бобовые, чеснок, зеленый чай и рыбу, – посоветовал Мясников.
Употребление мяса врач посоветовал сократить.
По словам телеведущего, соль относится к канцерогенам и может привести к раку желудка. Для тех, кто столкнулся с онкологией, специалист порекомендовал избегать переедания или, наоборот, потери веса.