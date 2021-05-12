Врач опроверг миф о полезной еде

Фото:

pixabay.com

, – отметил специалист.Мясников обозначил, что рекомендации по рациону не могут быть универсальны. Они подбираются для каждого индивидуально., – подчеркивает врач. –По словам телеведущего, если соблюдать рацион, то можно себе позволить и сладости, и колбасу., – рассказывает Мясников.Специалист также отметил, что по праздникам можно побаловать себя оливье или салом, но они не должны составлять основу рациона.