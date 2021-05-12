Врач опроверг миф о полезной еде

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» дал рекомендации по питанию.
Фото: pixabay.com
– Количество людей с избыточным весом за последние годы удвоилось из-за неправильного образа жизни и переедания, – отметил специалист.
Мясников обозначил, что рекомендации по рациону не могут быть универсальны. Они подбираются для каждого индивидуально.
– Старайтесь не переедать. Откажитесь от мучного и приемов пищи на ночь. Не забывайте про физические нагрузки, – подчеркивает врач. – И помните: нет полезной или вредной еды – есть правильный образ питания.
По словам телеведущего, если соблюдать рацион, то можно себе позволить и сладости, и колбасу.
– Если вы ограничиваете себя во всем, то рано или поздно начнете зацикливаться, а это уже неправильно, – рассказывает Мясников.
Специалист также отметил, что по праздникам можно побаловать себя оливье или салом, но они не должны составлять основу рациона.
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